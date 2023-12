Joakim Paasikivi, wykładowca strategii wojskowej Szwedzkiej Akademii Obrony, powiedział w rozmowie z portalem YLE, że jego zdaniem to Rosja mogła stać za przerwami w działaniu systemu GPS, do których doszło w dniach 25-27 grudnia nad Bałtykiem. - Może to być po prostu chęć zademonstrowania swoich umiejętności - stwierdził.