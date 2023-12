Premier Donald Tusk zabrał głos na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11:00. Konferencja prasowa szefa rządu, pierwotnie zapowiedziana na godz. 14:00, opóźniła się. Kancelaria Premiera informowała, że głównym tematem posiedzenia Rady Ministrów był projekt ustawy okołobudżetowej.

Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Andrzej Duda zawetował projekt rządowej ustawy okołobudżetowej, przewidującej przekazanie 3 mld zł mediom publicznym oraz przyznającej środki na obiecane przez rząd 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku.

Weto i projekt ustawy prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent zapowiedział przy tym skierowanie do Sejmu własnej ustawy, ze środkami na podwyżki dla nauczycieli, ale bez artykułów mówiących o pieniądzach dla mediów publicznych. Andrzej Duda apelował, by Sejm niezwłocznie zajął się ustawą. Zapowiedziany projekt trafił do Sejmu 27 grudnia. Donald Tusk zadeklarował, że rząd "poradzi sobie" z wetem prezydenta.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) zapowiedział, że Sejm zajmie się i wetem, i prezydenckim projektem, ale że najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się - zgodnie z harmonogramem - 10 i 11 stycznia.