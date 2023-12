Komunikat o nowym prezesie TVP. Bartłomiej Sienkiewicz reaguje

Bartłomiej Sienkiewicz dodał, że tryb obsadzenia odwołanej 19 grudnia rady nadzorczej przez Radę Mediów Narodowych był "wadliwy z konstytucyjnego punktu widzenia", co jego zdaniem wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku (sygn. akt K 13/16).

Minister kultury: Legalny prezes TVP to Tomasz Sygut

"Ponieważ organ, któremu zgodnie z Konstytucją powinno przysługiwać uprawnienie do powoływania i odwoływania władz spółek realizujących misję mediów publicznych, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został pozbawiony tej kompetencji przez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (dokonaną przez poprzednią większość parlamentarną 30 grudnia 2015 roku), a Radzie Mediów Narodowych ta kompetencja została przyznana niezgodnie z Konstytucją (co wynika z wyżej wymienionego wyroku TK), w tej chwili jedynym uprawnionym organem do odwoływania i powoływania Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest WZA, na którym Skarb Państwa (100 proc. właściciel) reprezentuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - oświadczył polityk Platformy Obywatelskiej.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego napisał, że legalna rada nadzorcza TVP została powołana 19 grudnia i działa w składzie Piotr Zemła (przewodniczący), Maciej Taborowski (wiceprzewodniczący), Anisa Gnacikowska (sekretarz), a prezesem zarządu powołanym przez radę nadzorczą 19 grudnia jest Tomasz Sygut.

"Jednocześnie informuję, że wkrótce zostanie zainicjowany proces legislacyjny mający na celu wykonanie wyroku TK w sprawie K 13/16, czyli ustawowe przywrócenie konstytucyjnej roli KRRiT w zakresie powoływania i odwoływania organów spółek medialnych oraz stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji" - oświadczył Bartłomiej Sienkiewicz.