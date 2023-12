Z serwisu PAP zniknęła wiadomość o decyzjach nowego prezesa

Andrzej Duda o zmianach w TVP: Doszło do złamania konstytucji. To jest anarchia

- Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co wczoraj się działo, zaprzecza temu. Została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. (...) To jest anarchia - ocenił prezydent Andrzej Duda.