Dwa mocarstwa walczą o Wietnam

W 2014 roku w Wietnamie doszło do krwawych rozruchów po zbudowaniu przez Chińczyków platformy wydobywczej na spornym terenie. Kilku Chińczyków zostało rannych, splądrowano też kilka ich zakładów przemysłowych. Obecnie, z powodu pokazania w krótkiej migawce niewłaściwej mapy tego terenu, w Wietnamie zakazano pokazów filmu „Barbie”.

Ale władze obu krajów bardzo się starają, by nie podkreślać różnic. – My podzielamy amerykańskie obawy w stosunku do chińskiej ekspansywności, ale odczuwamy też wspólnotę polityczną (z Pekinem). No i to jest nasz największy partner handlowy – powiedział anonimowo jeden z wietnamskich politologów. Inwestycje chińskie znacznie przekraczają amerykańskie.

„Wspólnota polityczna” oznacza rządy partii komunistycznych w obu krajach, którym – z przyczyn ideologicznych – łatwiej porozumieć się ze sobą niż ze światem zewnętrznym. Chińska ambasada w Hanoi na przykład podlega nie tylko ministerstwu spraw wewnętrznych, ale i centralnej komisji spraw zagranicznych partii komunistycznej.

– Jesteśmy towarzyszami i braćmi, łączą nas góry i rzeki, jesteśmy tak bliscy jak wargi i zęby – przekonywał rok temu chiński lider przywódcę wietnamskiej partii komunistycznej Nguyena Phu Tronga, który odwiedzał Pekin.