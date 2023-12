Światowe media: Trudne zadania nowego rządu

AP opisuje scenę, która nie napawa jednak optymizmem co do możliwości porozumienia w Polsce. To udział Lecha Wałęsy w posiedzeniu Sejmu: witany brawami przez ławy dotychczasowej opozycji został przyjęty milczeniem przez PiS. Nawet ten, który jest uważany za bohatera polskiej wolności, budzi więc głębokie spory nad Wisłą.

To zbieg okoliczności, ale 15 grudnia po latach przygotowań w pełni operacyjna będzie baza amerykańskiej tarczy operacyjnej w Redzikowie – podają media w USA. Przynajmniej ten jeden problem Tusk będzie miał rozwiązany.