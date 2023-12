SPD krytykuje swoją wcześniejszą politykę wobec Rosji

Sekretarz generalny i współprzewodniczący SPD Lars Klingbeil powiedział w sobotę (9.12.23) na konwencji partyjnej, że „błędem było nie odgradzać się wcześniej od systemu Putina”. Jednocześnie bronił polityki odprężenia prowadzonej pod koniec lat 60. i na początku lat 70. przez ówczesnego kanclerza SPD Willy'ego Brandta wobec Związku Radzieckiego i jego sojuszników. Również przewodniczący klubu poselskiego SPD Rolf Muetzenich sprzeciwił się próbom zdyskredytowania wieloletniej polityki SPD jako takiej. Jednocześnie przyznał, że „całkowicie nie docenił imperialnego myślenia Władimira Putina”.

Reklama

Oświadczenie programowe SPD

Krytycznie do polityki socjaldemokratów wobec Rosji przed wojną w Ukrainie odniesiono się także w omawianym po południu oświadczeniu programowym SPD. Jak podkreślił Klingbeil, dziś chodzi o to, aby zapewnić bezpieczeństwo przed Rosją. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie pokazuje, „że nie zawsze trafnie ocenialiśmy wydarzenia z ostatnich lat” – wynika z oświadczenia przedstawionego przez zarząd partii, które było poddane pod głosowanie w sobotę.

Czytaj więcej Polityka Prasa: Czy Tusk wyprowadzi ociężałych Niemców z równowagi? „Die Welt” przestrzega UE i Niemcy, aby nie liczyły na uległość Donalda Tuska w spornych kwestiach. Nowy premier dobrze wie, jak funkcjonuje Unia i będzie twardo bronił polskich interesów.

Jak skonstatowano: „Trwanie przy przekonaniu, że coraz silniejsze powiązania gospodarcze przyczynią się do demokratyzacji Rosji, było 'błędem'. To spowodowało, że Niemcy 'energetycznie uzależniły się jednostronnie od Rosji”. „Dopóki Rosja dąży do imperialistycznego celu, jakim są podbój i ucisk suwerennych państw, nie może być mowy o normalizacji stosunków z Rosją” – podkreślają autorzy oświadczenia. „Jak długo w Rosji nic się fundamentalnie nie zmieni, trzeba będzie zabezpieczyć Europę przed Rosją”.

Zarzuty wobec SPD

Po rosyjskim ataku na Ukrainę SPD zarzucono, że przez długi czas nie doceniała zagrożenia dla bezpieczeństwa ze strony Rosji. W programie wyborczym z 2021 roku napisano jeszcze: „Pokój w Europie może być osiągnięty nie przeciwko, ale tylko z Rosją”. W projekcie aktualnego oświadczenia programowego zdanie to zostało zmienione: „Dopóki w Rosji nie dojdzie do fundamentalnych zmian, trzeba będzie zadbać o bezpieczeństwo Europy przed Rosją”.