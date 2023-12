W tym kontekście Belkę spytano, których obietnic wyborczych nowa większość nie powinna od razu realizować.



- Na pewno trzeba zacząć od podwyżki płac dla nauczycieli i dla pracowników sfery budżetowej. Natomiast myślę, że podniesienie kwoty wolnej od podatku (do 60 tys. zł, obiecała to KO - red.) można rozłożyć na kilka lat. Nie należy dalej - przynajmniej tak uważam - tego czerwonego dywanu rozkładać przed emerytami. Uważam, że podniesienie kwoty wolnej od podatku jest wystarczającym przywilejem dla tej części społeczeństwa. Trzeba bardziej liczyć i informować społeczeństwo ile co kosztuje przez kilka lat przynajmniej - odparł.



Nie mam za grosz współczucia, uważam, że zasłużył na taką farsę i ostateczną kompromitację polityczną Marek Belka o Mateuszu Morawieckim

Mówiąc o kwocie wolnej Belka stwierdził, że "jest to ulga dla ludzi, którzy mają dochody w dalszym ciągu niższe od średniej i które, w warunkach inflacji, zaczynają popadać w ubóstwo".



Wprowadzenie podwyższenia kwoty wolnej Belka uzależniłby od tego "jak silnie gospodarka odbije, czy odbije, bo na razie to wcale nie jest oczywiste".