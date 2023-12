Dlaczego ceny prądu nie są mrożone na rok? "Może się okazać, że nie ma pieniędzy"

- Kwestie związane z energią odnawialną wymagają nowych rozwiązań - mówił też Sawicki.



- Trzeba myśleć nie tylko o energetyce wiatrakowej, ale też o wykorzystaniu nadmiaru energii z fotowoltaiki do produkcji wodoru. Tę technologię trzeba doskonalić, bo może będzie to dobrym rozwiązaniem jeśli chodzi o bezemisyjny transport. I na tym się trzeba skupić zamiast dyskutowaniu o ustawie, która jeszcze do Sejmu nie weszła, a już była traktowana jako prawo - zauważył poseł PSL.



W kontekście zajęcia się przez prokuraturę sprawą projektu ustawy Sawicki zauważył z przekąsem, że "nie widział tego pośpiechu prokuratury, aby ustalić, kto panu (komendantowi) Jarosławowi Szymczykowi odpalił granatnik, bo jak wynika z doniesień medialnych sam nie potrafił tego zrobić".



Marek Sawicki: Nie wiemy jak będą się kształtować ceny prądu za pół roku

Sawickiego zapytano też, dlaczego projekt ustawy ws. mrożenia cen prądu przedstawiony przez nową większość zakłada zamrożenie cen prądu tylko na pół roku (bez zamrożenia mogłyby one wzrosnąć w nowym roku nawet o 70 proc.).



- Nie znamy stanu finansów państwa. Projekt ustawy budżetowej przewiduje ponad 160 mld deficytu w budżecie. Jak jest naprawdę - nie wiemy. Jakie są zobowiązania - nie wiemy. To trzeba sprawdzić bo za chwilę może się okazać, że nie ma w ogóle pieniędzy w budżecie i trzeba szukać nowych źródeł finansowania - odparł.