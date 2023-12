Komisja ds. Pegasusa. Poseł Konfederacji: Wiemy, że politycy byli podsłuchiwani. Doszło do przestępstw

Michał Wawer powiedział, że zgadza się ze słowami lidera Nowej Nadziei. - Są rzeczy, które trzeba rozliczyć, a komisja śledcza jest po to, żeby dojść do prawdy - dodał. Poseł był pytany, po co komisja śledcza, skoro politycy Konfederacji już znają prawdę i wiedzą, że doszło do nielegalnych działań.

- Prawda jest bardziej złożonym zjawiskiem, niż jedno zdanie podsumowujące coś, co jest rzeczywiście oczywistymi faktami. Natomiast jest tutaj całe mnóstwo szczegółów do ustalenia, m.in. to, kogo dokładnie postawić przed sądem, kogo wysłać do więzienia - mówił Michał Wawer.

"Wiemy, że politycy byli podsłuchiwani"

Po co powołana miałaby zostać komisja śledcza ds. Pegasusa? - Po to, żeby ustalić szczegóły. Po to, żeby ustalić, kto personalnie odpowiada, bo w tej chwili wiemy, że doszło do naruszenia prawa, wiemy, że były jakieś rzeczy, które nigdy w demokratycznym państwie nie powinny mieć miejsca, ale nie wiemy dokładnie, kto powinien za to, mówiąc kolokwialnie, beknąć - odparł poseł Konfederacji.

Pytany o źródło swej wiedzy Michał Wawer powołał się na organizacje pozarządowe i media. - Organizacje pozarządowe wykazują, że wielu ludzi było podsłuchiwanych. (...) Widziałem to, co te organizacje wykazały - podkreślił. - Wiemy, że politycy byli podsłuchiwani. Jest to w mediach, oczywiste, jasne, nawet politycy PiS-u tego nie kwestionują, więc to już chyba jest uznaną prawdą - dodał.

- Jest wiedzą powszechną, że doszło do patologii i przestępstw. I potrzebujemy teraz ustalić, kto to zrobił i jak to zrobił, udowodnić już zgodnie z sądowymi zasadami konkretnym ludziom konkretne przestępstwa. Jeżeli się okaże, że nikt nie zawinił i wszyscy byli niewinni, to też komisja spełni swoją funkcję - mówił poseł Konfederacji.