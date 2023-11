Protest na granicy. Krzysztof Bosak: Mer Lwowa kłamie

Od 6 listopada polscy przewoźnicy protestują na granicy z Ukrainą, domagając się m.in. przywrócenia licencji dla ukraińskich firm przewozowych oraz zlikwidowania po stronie ukraińskiej tzw. e-kolejki, w której muszą czekać wracające z Ukrainy puste ciężarówki.

Reklama

Mer Lwowa: Polacy powinni wrócić do rzeczywistości

Protest skomentował mer Lwowa Andrij Sadowy, który ocenił, że "polskim przyjaciołom przydałby się powrót do rzeczywistości". "Czy Polska ma odwagę, wolę polityczną i narzędzia obywatelskie, aby zakończyć tę haniebną blokadę Ukrainy? Cena jest za wysoka" - napisał Sadowy na platformie X (dawniej Twitter).

"Cały wasz gigantyczny wkład w zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie niweluje się przez grupę marginalistów, którzy blokują dostawy towarów humanitarnych dla kraju, który już drugi rok broni swojej niepodległości i bezpieczeństwa Europy" - dodał mer Lwowa.

Czytaj więcej Polityka Rozmowa Konfederacja-Morawiecki. "Na temat rządu było króciutko" - Powtórzyliśmy naszą deklarację, że nie ma szansy na wspólny rząd - powiedział po rozmowach polityków Konfederacji z premierem Mateuszem Morawieckim (PiS) wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak: Andrij Sadowy kłamie

W niedzielę o komentarz do słów Sadowego w Polsat News poproszony został współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i prezes Ruchu Narodowego. Bosak zwrócił uwagę, że na granicę z Ukrainą w ramach protestu dotarli m.in. przewoźnicy ze Szczecina, a w protest zaangażowane są "setki osób, które nie mają nic wspólnego z Konfederacją i głosowały na, przypuszczalnie, wszystkie partie, które są w Sejmie". - Ukraińska propaganda zaczęła być rozwijana od kilku dni i ukraińskie media nakręciły materiały, że to niby Putin to jakoś inspiruje czy sponsoruje. To jest taki szantaż moralny, który naprawdę przestał już działać - powiedział polityk.