Korwin-Mikke: Lepszy sojusz Konfederacji z Morawieckim lub PO niż Lewica u władzy

Czy mógłby powstać rząd z premierem Morawieckim? - Powiem szczerze i uczciwie. Jeżeli w tej chwili widzimy szansę na Lewicę u władzy - a wygląda na to, że może być Lewica u władzy, są na to ogromne szanse - to ja uważam, że lepiej zawrzeć sojusz z panem Morawieckim, jak również zawrzeć sojusz z Platformą Obywatelską, tym centrum, byle Lewica do władzy nie doszła. Jak sobie pomyślę, że moje dzieci będą uczone w szkołach homoseksualizmu, transgenderyzmu... Oczywiście, że tak będzie, w Niemczech tak już jest - powiedział w Radiu Plus Janusz Korwin-Mikke.

Czytaj więcej Plus Minus Janusz Korwin-Mikke: Mentzenowi tego nie daruję Rozmowy z PiS na pewno trwały, i to do samych wyborów – nawet dokładnie wiem jakie. Wszystko oczywiście stało się nieaktualne, kiedy się okazało, że Konfederacja z PiS nie ma 231 posłów. Dlatego teraz ze mnie i kolegi Brauna próbuje się robić wariatów - mówi Janusz Korwin-Mikke, były lider Konfederacji.

Czy Konfederacja powinna próbować tworzyć rząd z Mateuszem Morawieckim? - Powinna zrobić wszystko, by Lewica nie doszła do władzy. Nasi wyborcy po to głosowali na nas, żeby Lewica do władzy nie doszła - mówił były poseł.