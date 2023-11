Rozmowa Morawiecki-Konfederacja. Bosak: Premier nie uzyska wotum zaufania, to nierealne

- Uważamy, że Polacy zasługują na rząd prawicowy, propolski, konserwatywny, wolnościowy, narodowy i takim rządem nie był rząd Mateusza Morawieckiego. Wyrażaliśmy to wielokrotnie - w debatach, w kampanii wyborczej, w mediach społecznościowych, wyraziliśmy to wczoraj na piśmie i dziś wyjaśnimy to panu premierowi osobiście, bo to jest standardem naszej cywilizacji, że także krytyczne opinie przekazujemy prosto w twarz - mówił Bosak oceniając, że opinie te są "bardzo dobrze uzasadnione" i wynikają "z wielu lat" działalności polityków Konfederacji.

- Nie przychodzimy tylko z komunikatem negatywnym, przychodzimy także po to, żeby przypomnieć panu premierowi, że poza teatralnym procesem tworzenia nowego rządu, który nie uzyska wotum zaufania, jest ciągle premierem mającego władzę polskiego rządu i ma obowiązek podejmować decyzje korzystne dla Polaków - kontynuował lider Konfederacji.

Lider Konfederacji: Uzyskanie wotum zaufania przez premiera Morawieckiego - nierealne

- O tych sprawach chcemy przypomnieć, stąd w naszej delegacji Rafał Mekler, jeden z liderów protestu przewoźników, polskich przedsiębiorców, którzy w wyniku bezrefleksyjnej, głupiej, szkodliwej polityki i rządu, i Unii Europejskiej tracą polski rynek - dodał.

- Rynek, który przynosi 6 proc. PKB tracimy w tej chwili na rzecz zagranicznych firm, a przewoźnicy marzną na granicach - powiedział Krzysztof Bosak podkreślając, że od wielu miesięcy (od ostrzegawczego strajku przewoźników) nie widać reakcji rządu.

- Dlatego - mówiąc wprost - wykorzystujemy to spotkanie, żeby udrożnić kanał komunikacji polskich przedsiębiorców, którzy walczą o polskie interesy narodowe, z premierem - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.