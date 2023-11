Konfederacja idzie na rozmowy z Morawieckim. Suski: Konfederacja jest w zmowie z PO

Na uwagę, że premier Mateusz Morawiecki chciałby utworzyć rząd z partiami, które Suski nazwał "przystawkami", np. PSL czy Polską 2050, poseł PiS odparł, że "wtedy naprawdę byłby demokratyczny rząd" i wówczas partie te przestałyby być przystawkami.

- Teraz rzeczywiście zostały sprowadzone do parteru przez Platformę. Jeżeli nie uczestniczyły w rozmowach (...) na temat demokracji w Sejmie, scedowały to na PO, a przedstawiciel Platformy powiedział mi: nie liczcie na to, że będzie zachowany parytet... Choć opozycja miała dziesięć komisji w poprzednim parlamencie, to dostaliśmy pięć jako największy klub, i to trzy małe, dwie średnie. Pokazano, że nawet jeśli odnosić się do parytetu, to jest to poniżej 50-proc. demokracja - mówił w Radiu Zet Marek Suski.

Poseł PiS boi się o stan demokracji w Polsce

Poseł PiS był też pytany o zapowiadane przez przewodniczącego PO Donalda Tuska komisje śledcze, które mają powstać w Sejmie.

- Boję się o stan demokracji w Polsce. Same komisje śledcze, taki temat, który ma być rozpatrywany, rzekoma jakaś wielka afera wizowa, gdzie podawali w kampanii, że 250 tysięcy wiz rząd sprzedawał na bazarkach gdzieś za granicą. Jeżeli będzie komisja i ona będzie rzeczywiście badać, to się okaże, że to było jedno wielkie kłamstwo - powiedział Suski.

Zaznaczył, że jeśli będzie taka potrzeba, to prezes i wiceprezes PiS - Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki - stawią się przed komisjami. - Choć nie widzę powodów. Ale chodzi o to, żeby odwracać uwagę od najważniejszych rzeczy, od tego, że obecna koalicja sejmowa nie chce rozmawiać na temat tego, że Polskę chce się pozbawić suwerenności - twierdził Suski.