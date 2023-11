Sondaż: Kto był najlepszym premierem Polski w XXI wieku?

Kazimierza Marcinkiewicza za najlepszego premiera po 2001 roku uważa 3,3 proc. badanych.



Według 2,7 proc. respondentów najlepszym premierem w XXI wieku był Jarosław Kaczyński.



Najmniej wskazań - 1,2 proc. - uzyskała Ewa Kopacz.



40 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.



- Odsetek badanych uważających Donald Tuska za najlepszego premiera po 2001 roku wzrasta wraz z wiekiem (16% - wśród osób do 24 roku życia, 29% - wśród osób, które skończyły 50 lat). Z uwagi na poziom dochodów Donalda Tuska na najlepszego Premiera najczęściej uważają osoby, które zarabiaj więcej niż 5000 zł netto miesięcznie – 3 na 10 z nich. Obecny lider Platformy Obywatelskiej najlepiej radził sobie na stanowisku prezesa Rady Ministrów zdaniem co trzeciej osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.