Czym nowy rząd powinien zająć się w pierwszej kolejności? Lista pilnych spraw

Szansa prezydenta

Wiele w rękach prezydenta, który – w najlepszym interesie kraju – powinien nie opóźniać tego procesu. Mam świadomość, że nie otrzymywaliśmy dotąd jako społeczeństwo obywatelskie zbyt wielu dowodów, że Andrzej Duda potrafi wyzwolić się z myślenia w kategoriach politycznych interesów prawicy, niemniej właśnie teraz przyszedł ten moment, kiedy powinien zachować się jak pierwszy obywatel Rzeczypospolitej i dać szanse rządowi demokratycznej większości.

Świat, w którym żyjemy, a Europa i Polska w szczególności, stoi w obliczu poważnych zagrożeń. To wojna w Ukrainie, narastający konflikt na Bliskim Wschodzie, trudna sytuacja gospodarcza, inflacja i recesja. To nie czas na partyjne gierki. Kraj domaga się stabilnego i sprawnie dzierżącego władzę rządu – wyborcy rozstrzygnęli, kto ma go formować, a pierwszy obywatel powinien to rozumieć.

Świadomość wyzwań

W redakcji „Rzeczpospolitej” wierzymy, że tak się stanie. Mamy również pełną świadomość, przed jakimi wyzwaniami stanie nowy gabinet. Bez wątpienia będzie się zmagał nie tylko z trudną materią reform, ale również z niełatwym otoczeniem instytucji zdominowanych przez ludzi prawicy. Z pewnością trudno będzie liczyć na ich pomoc. Nie powinno to jednak spowalniać pracy nad koniecznymi zmianami.

Co powinno się w Polsce zmienić? Bardzo wiele, zarówno w perspektywie długoterminowej, jak też w trakcie symbolicznych pierwszych 100 dni władzy. Listę tego, co naszym zdaniem najpilniejsze, publikujemy obok. Co więcej, to lista spraw czy postulatów, które w większości pojawiały się w programach wyborczych opozycji. Wierzymy więc, że można osiągnąć wobec nich tak potrzebny Polsce konsensus. Ze swej strony zapewniamy, że nasze łamy będą otwarte na rzeczową dyskusję o potrzebnych zmianach. Będziemy jednak nowej władzy, jak każdej, patrzeć na ręce. Taka nasza rola wolnych mediów w wolnym kraju.