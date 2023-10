Marek Kuchciński dostał dodatek za PRL

Marek Kuchciński, były marszałek Sejmu, obecnie szef Kancelarii Premiera, zaczął pobierać specjalne świadczenie dla osób represjonowanych z powodów politycznych lub działaczy opozycji antykomunistycznej – przyznaje je szef Urzędu ds. Kombatantów. Do sierpnia tego roku Kuchciński otrzymał blisko 4 tys. zł, rok wcześniej – 2 tys. 463 zł. Od września tego roku, głosami klubu PiS, w Sejmie miesięczne świadczenie zostało zwielokrotnione – podniesiono je do wysokości najniższej emerytury, a więc do 1588,44 zł brutto.

Ustawa o świadczeniach powstała w 2015 r., ale od tego czasu była już dwukrotnie nowelizowana przez PiS – m.in. wprowadzono możliwość ubiegania się o zaliczenie okresu, w którym osoby były pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu na skutek represji. Wprowadzono korzystniejszy przelicznik wymiaru kapitału początkowego w emeryturach, m.in. ustala się je obecnie proporcjonalnie do okresu potwierdzonych represji.

Czytaj więcej Polityka KPO i spór z Brukselą. Kuchciński wini opozycję za wyniki sondażu dla "Rzeczpospolitej" - Uważam, że ten sondaż to jest sondaż zmanipulowany przez błędnie informowaną opinię publiczną. Głównym winowajcą tutaj to jest opozycja - oświadczył Marek Kuchciński, komentując w Polskim Radiu wyniki badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" dotyczącego tego, kogo Polacy obwiniają za blokadę wypłaty środków z UE.

Poza tym okresy uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty są liczone w wymiarze podwójnym. Aby otrzymać status i świadczenia, działalność należało prowadzić przez co najmniej 12 miesięcy w latach 1956–1989. Marek Kuchciński sam o sobie pisze, że „w latach 80. organizował w Przemyślu środowisko kultury niezależnej i działał w niezależnym ruchu chłopskim”. W 1985 r. za działalność opozycyjną był dwa miesiące aresztowany.

Nie wiadomo, jakie świadczenia wynikające ze statusu działacza opozycji pobiera – czy świadczenie pieniężne, czy też wyrównawcze do emerytury (Kuchciński pobiera emeryturę od 2020 r. – rocznie ok. 57 tys. zł – tak podał w oświadczeniu majątkowym za 2022 r.). W pierwotnej wersji ustawy z 2015 r. świadczenia (w wysokości 400 zł miesięcznie) dla osób ze statutem działacza opozycji przyznawano tylko na rok i w sytuacji niskich dochodów w gospodarstwie domowym – i gdy dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekraczał kwoty najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2016 r. było to 882,56 zł). Kuchciński ma obecnie wysoki dochód, bo jako szef KPRM w ciągu ośmiu miesięcy tego roku zarobił ponad 162 tys. zł.