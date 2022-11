Od wielu miesięcy Polska toczy spór z KE o pieniądze z KPO. Bruksela blokuje wypłatę środków, żądając wywiązania się przez Polskę z wcześniejszych ustaleń. Kto odpowiada za tę sytuację?

Na odpowiedzialność Zbigniewa Ziobry, PiS i Jarosława Kaczyńskiego oraz rządu Mateusza Morawieckiego łącznie wskazało 63,9 proc. uczestników najnowszego badania przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Opozycję wskazało 11,5 proc., a Komisję Europejską - 17 proc. respondentów.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Polacy nie mają wątpliwości, kto winien blokady pieniędzy z KPO Za blokadę środków z KPO odpowiadają rządzący, a nie Bruksela. Tak uważa większość Polaków w badaniu przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Konflikt z UE kosztował nas już 2 mld zł.

O wyniki sondażu w Polskim Radiu pytany był we wtorek Marek Kuchciński (PiS), w przeszłości marszałek Sejmu, od niedawna szef KPRM. - Trzeba byłoby przeanalizować rzetelność tych badań. Opinia publiczna w Polsce w wielu przypadkach jest troszkę źle informowana - odparł.

- Ja przypomnę, że ostry konflikt, jaki od wielu lat, od 2015 roku, trwa w Polsce, pomiędzy opozycją, która w demokratyczny sposób przegrała wybory - mam tu na myśli Platformę, Tuska i tych wszystkich innych - przegrali wybory i nie chcą się z tym pogodzić do dzisiaj; w ten sposób działają, żeby zniechęcić zagranicę, jak to mówi się, czyli między innymi państwa Unii Europejskiej czy władze UE do poważnego traktowania Polski i stąd mamy te różne kryzysy i kłopoty z Unią Europejską, między innymi związane z funduszami odbudowy, z KPO - powiedział szef KPRM.

- Uważam, że ten sondaż to jest sondaż zmanipulowany przez błędnie informowaną opinię publiczną. Głównym winowajcą tutaj to jest opozycja - oświadczył Marek Kuchciński.