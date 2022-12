Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wtorek 20 grudnia na łamach „Berliner Zeitung” wezwał Niemców i Francuzów do przywrócenia dialogu w ramach trójstronnej platformy – Trójkąta Weimarskiego. „Najprostszą drogą byłby stopniowy powrót do regularnych politycznych konsultacji” – napisał Kuchciński.

Polska naturalnym partnerem Niemiec

Polska jest „naturalnym partnerem” dla Paryża i Berlina – uważa polityk PiS zastrzegając, że Polska nie ma „ambicji przywódczych”, gdyż wszelkie „hegemonialne zapędy” są jej obce.

Zdaniem Kuchcińskiego sukces procesu zmiany podstaw niemieckiej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej dokonywanej obecnie przez rząd Niemiec zależy w znacznej mierze od dialogu z Polską. Polityk PiS zarzuca przy tym kanclerzowi Olafowi Scholzowi, że uzależnia swoje poparcie dla przyjęcia Ukrainy do UE od zastąpienia zasady jednomyślności głosowaniem większością głosów w podejmowaniu przez Unię decyzji dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Kuchciński zaznaczył, że uważa tę zmianę za szkodliwą dla Wspólnoty.

Nie dla „europejskiego dyrektoriatu”

Szef kancelarii premiera odrzucił pomysł „europejskiego dyrektoriatu” – grupy największych państw, które miałyby kierować Unią. „Z szacunku dla naszych sąsiadów w regionie byłoby to nie do zaakceptowania” – zastrzegł.

Kuchciński odniósł się też do problemu odszkodowań od Niemiec za straty wojenne. Unikając pojęcia „reparacje”, polityk PiS zwrócił uwagę, że RFN świadczy zadośćuczynienie własnym obywatelom, którzy ucierpieli wskutek krzywd doznanych w III Rzeszy, oraz „wielu innym narodom europejskim”. „Natomiast Polska ze względu na skomplikowaną sytuację prawną oraz polityczne uniki nie dostała nic” – podkreślił Kuchciński. „Rozwiązanie tego problemu wymaga zaangażowania w politykę odważnych ludzi, którzy są zdolni i gotowi do podjęcia trudu uczciwego pojednania” – wyjaśnił.

W ocenie Kuchcińskiego Polska i Niemcy w minionych 30 latach wiele osiągnęli, szczególnie we współpracy między społeczeństwami i w relacjach gospodarczych. „Stałym wyzwaniem pozostaje wspieranie wzajemnego szacunku” – pisze w konkluzji polityk PiS.

Przypominając fragment niemieckiego hymnu - „Jedność i prawo i wolność” Kuchciński zaznaczył, że słowa te mogą być drogowskazem dla Unii Europejskiej i są dla niej w celu osiągnięcia stabilizacji „zadaniem kluczowym”.