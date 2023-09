Ameryka: Trump szantażuje Ukrainą

Zamknięcie (shutdown) prac państwa jest spowodowane układem w Kongresie. W Izbie Reprezentantów większość mają republikanie, podczas gdy w Senacie należy ona do demokratów. Polaryzacja amerykańskiej sceny politycznej, podobnie jak w Polsce, jest zaś tak głęboka, że oba ugrupowania nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przyszłych wydatków państwa i wysokości podatków.

Tymczasem około 1/3 wydatków budżetu federalnego wymaga odnowienia wraz z początkiem nowego roku finansowego, który rozpoczyna się 1 października.

Kompromis próbuje wypracować przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy. To umiarkowany republikanin. Jego plan zakłada, że państwo działałoby na dotychczasowych zasadach jeszcze przez 45 dni. W ten sposób postałaby szansa na kompromis.

Jednak republikańska większość w izbie niższej Kongresu jest znikoma. A to daje możliwość szantażu relatywnie niewielkiej grupie radykalnych republikanów, którymi de facto kieruje Donald Trump. Stawia on twarde warunki porozumienia z Senatem, w tym wstrzymania wsparcia dla Ukrainy. Grozi, że jeśli McCarthy nie przedstawi demokratom takiej oferty doprowadzi do jego usunięcia ze stanowiska speakera.