Niemiecki polityk krytykuje Morawieckiego. "Polityczny manewr"

Niemiecka agencja DPA zauważa, że kontekst, w którym padły słowa Mateusza Morawieckiego, wskazuje na to, że premier Polski nie zapowiedział całkowitego wstrzymania dostaw broni do Ukrainy, a raczej nawiązał do tego, że Polska nie tylko dostarcza Kijowowi broń, ale równolegle również wyposaża swoją własną armię. DPA zwróciła się do polskiego rządu z prośbą o doprecyzowanie słów szefa polskiego rządu, ale na razie nie otrzymała odpowiedzi.

Czytaj więcej Polityka Sprawa Ukrainy i słów Zełenskiego. Bosak: Upokorzone zostało całe polskie państwo - To jest całkowita porażka polskiej polityki na kierunku ukraińskim - tak współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił ostatnie tarcia na linii Kijów-Warszawa. - Widać, że Ukraina jest partnerem, który nie tylko nie chciał przyjaźni z Polską, ale który zwyczajnie wykorzystał rząd PiS-u, wykorzystał prezydenta. Kijów wziął, co chciał i wytarł wczoraj politykami PiS-u podłogę. Taka jest brutalna prawda - powiedział poseł.

Tygodnik „Der Spiegel” pisze na swoich stronach internetowych, że wypowiedź Morawieckiego wywołała wiele spekulacji i że nie jest pewne, czy była zamierzona. Tygodnik pisze też o „zamieszaniu wokół telewizyjnego wywiadu”.

Agencja Reuters w depeszy z Warszawy pisze jednak, że Polska wstrzymuje dostawy broni do Ukrainy i wiąże tę sprawę z polsko-ukraińskim sporem o zboże i inne produkty rolne.