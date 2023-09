Sprawa Ukrainy i słów Zełenskiego. Bosak: Upokorzone zostało całe polskie państwo

Lider Konfederacji postulował, by - jeśli przedstawione przez niego postulaty Konfederacji nie zostaną spełnione - "Polska zablokowała granicę dla dalszego wsparcia strategicznego aż do spełnienia tych postulatów". - Jeżeli to nie nastąpi, należy tę blokadę utrzymać - dodał. Krzysztof Bosak ocenił przy tym, że "politycy z przywództwa państwa polskiego, tak z PiS-u, jak i z Platformy, Lewicy czy PSL kompletnie nie rozumieli" mentalności polityków ukraińskich oraz "całkowicie pomylili się w swoich kalkulacjach".

- Dziś widzimy, że to sceptyczni politycy z Konfederacji - nie, jak to mówią niektórzy, antyukraińscy, ale propolscy - jako jedyni prawidłowo odczytali, co tutaj się dzieje. Nastąpiło odwrócenie sojuszy. Polscy partnerzy nie są już Kijowowi potrzebni. Skoro nie są potrzebni, wyciągajmy z tego wnioski - przekonywał Bosak.