Donald Tusk: Ohydny, antyukraiński cyrk PiS

Donald Tusk w reakcji na te słowa stwierdził, że Morawiecki złożył taką deklarację, ponieważ "na pierwszym etapie (wojny) wysłano prawie całe polskie uzbrojenie na Ukrainę".



Tusk przytoczył przy tym krążący w sieci żart, że "Jarosław Kaczyński jest chyba jedynym człowiekiem na świecie, który sąsiadowi odda wszystkie czołgi, a gdy odda wszystkie czołgi to wypowie mu wojnę".

Jednocześnie przewodniczący PO stwierdził, że geopolitycznie zachowanie PiS to "wbijanie noża w plecy Ukrainie w czasie, gdy toczą się rozstrzygające walki na froncie ukraińskim".



- Oni robią ten antyukraiński, ohydny cyrk, bo nie potrafili zorganizować pomocy dla Ukrainy, jej ciężar spadł na wszystkie polskie rodziny. Nie słyszałem by Kaczyński przyjął rodzinę ukraińską - mówił następnie przewodniczący PO.

- Gdy był problem do załatwienia ze zbożem ukraińskim, gdy polscy rolnicy zaczęli płacić za to cenę, to wtedy dwie lewe ręce, odwracanie głowy - kontynuował Tusk nawiązując do kryzysu związanego z wwozem zboża z Ukrainy do Polski. - Pół roku trwało, setki tysięcy ton tutaj wjechało zanim oni nie mogli już zaprzeczać - dodał zaznaczając, że w tym czasie ktoś na tym zarabiał.