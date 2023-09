Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 569 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski poinformował, że minister obrony Ukrainy wraz z komisarzem Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka pracuje nad powołaniem rzecznika praw żołnierzy.

Komisja europejska mimo apeli Polski nie zdecydowała dziś o przedłużeniu embarga na import zbóż z Ukrainy do pięciu państw, do których, w celu ochrony ich rynków, wwóz był wstrzymany od początku maja do 5 czerwca, a następnie przedłużony do 15 września.



Embargo wygasa dziś o północy.



KE poinformowała, że w celu rozwiązania problemów rynku rolnego państw graniczących z Ukrainą podjęte zostaną odpowiednie działania.



„Od soboty Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu czterech zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich Unii” - ogłosiła Komisja Europejska.