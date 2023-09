Magdalena Sroka o aferze wizowej: Pada mit PiS, który broni polskich granic

Magdalena Sroka była pytana o opisywaną szeroko przez "Gazetę Wyborczą", Onet i "Rzeczpospolitą" aferę wizową, czyli proceder przyznawania w sposób niekontrolowany wiz cudzoziemcom, w związku z którym stanowisko w MSZ stracił wiceszef resortu Piotr Wawrzyk.

Magdalena Sroka o aferze wizowej: Bardzo poważna afera

- To jest bardzo poważna afera i tutaj widzimy doskonale, że pada mit państwa bezpiecznego, państwa PiS-u, który broni polskich granic. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy do Polski, ale też na Zachód, dostają się migranci, którzy w sposób nielegalny pozyskali wizy, przez co stali się "legalnymi". Przy takim procederze, opisanym szeroko przez media, nie do końca działają służby - stwierdziła Sroka.



- Ja mam poważne obawy co do tego czy te wszystkie wizy, które zostały wydane, a mowa o 250 tys. wiz wydanych... Gdzie są ci imigranci? Czy oni trafili do pracodawców? Bo żeby otrzymać wizę musiało wcześniej nastąpić zaproszenie, zaproszenie przez konkretnego pracodawcę. Tu jest bardzo wiele pytań, na które odpowiedzi nie mamy - dodała.