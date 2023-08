Opublikowano policyjne zdjęcie po aresztowaniu Donalda Trumpa

Trump - więzień numer PO1135809 w rejestrach aresztantów w hrabstwie Fulton - został sfotografowany jako aresztant po raz pierwszy. W trzech innych sprawach karnych, które się przeciwko niemu toczą, policja nie wykonywała takiego zdjęcia - podkreśla Reuters.

Donald Trump wrócił na platformę X (dawny Twitter)

Trump opublikował zdjęcie na platformie X (dawny Twitter) i w swoim serwisie społecznościowym Truth Social. We wpisie na platformie X zdjęciu towarzyszą hasła "ingerencja w wybory" i "nigdy się nie poddam".



Wpis na platformie X to pierwszy wpis Trumpa na dawnym Twitterze, odkąd jego konto zostało zawieszone bezterminowo po szturmie zwolenników byłego prezydenta na Kapitol, 6 stycznia 2021 roku. Musk przywrócił konto Trumpa po przyjęciu Twittera, ale były prezydent dotychczas z niego nie korzystał.



Trump spędził w areszcie tylko ok. 20 minut, po czym wrócił do swojego klubu golfowego w New Jersey. Przed wejściem na pokład prywatnego samolotu na lotnisku w Atlancie powtórzył, że oskarżenie jest politycznie motywowane.