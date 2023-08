Wiceszefowa PO Izabela Leszczyna powiedziała w rozmowie z Radiem Zet między innymi, że inflacja nie ma obecnie już nic wspólnego z wojną na Ukrainie. - To inflacja bazowa, która jest w zasadzie równa inflacji CPI. Za dwucyfrową inflację odpowiada rząd PiS i prezes NBP z PiS - powiedziała. - Od I kwartału 2022 roku, czyli 5 kwartałów z rzędu, PKB nie doszedł do wysokości z początku 2022 roku. Przez 5 kwartałów mamy stagnację w polskiej gospodarce. UE w I i II kwartale rosła, polska gospodarka się kurczyła. Powód? Jeden, namacalny – nie mamy 270 mld z KPO - dodała. - Zwijamy się, nie dajemy sobie rady. To, że pan Soboń pokazuje na Twitterze, że rozwijaliśmy się prawie trzy razy szybciej, niż UE w ciągu ostatnich siedmiu lat, to niech sobie policzy, ile razy szybciej się rozwijaliśmy w ciągu jeszcze poprzednich lat za rządów PO. Rozwijaliśmy się szybciej prawie 9 razy - podkreśliła Leszczyna. - Tempo dogadania zachodniego świata, o którym ciągle opowiada Kaczyński, zmniejszyło się prawie 3-krotnie. Coś jest nie tak - ocenia polityk.

Wiceszefowa PO: PiS zachowuje się, jakby był XIX wiek

Wiceszefowa PO mówiła także o przegłosowanej w czwartek przez Sejm ustawie oświatowej. Jak oceniła, „PiS użył tu podstępu”. - To projekt podobno obywatelski. Wszyscy wiemy, jak powstał i gdzie były zbierane podpisy. Lex Czarnek 3.0. to pokaz arogancji, buty, na szczęście odchodzącej pisowskiej władzy, która nie szanuje obywateli powiedziała Izabela Leszczyna. - Całe środowiska rodziców, nauczycielskie, młodzieży wysyłały masę listów protestacyjnych. Co może jeszcze zrobić społeczeństwo obywatelskie, by powiedzieć „nie chcemy szkoły, która pod dyktando pana Czarnka ćwiczy dziewczyny w cnotach niewieścich, jest szkołą ksenofobiczną, homofobiczną, nietolerancyjną?” – dodała. Polityk zaznaczyła również, że PO chce szkół „otwartych, autonomicznych, tolerancyjnych, które przygotują nasze dzieciaki do XXI wieku, bo już jest trzecia dekada, a PiS zachowuje się, jakby był wiek XIX”. Zdaniem posłanki, jeśli nowe prawo oświatowe wejdzie w życie, to do szkół będą wpuszczane organizacje pozarządowe, „ale pewnie pana Bąkiewicza czy Kukiza”. - Pan Czarnek jest kwintesencją tego całego oszukańczego i cynicznego referendum. Pan Czarnek jest oszustem - stwierdziła wiceszefowa Platformy Obywatelskiej.

Izabela Leszczyna podczas rozmowy z Radiem Zet stwierdziła także, że „PO broni praw polskich kobiet stokroć lepiej, niż PiS”. - PiS wtłacza kobiety w prawo rodem z jakiegoś talibanu – oceniła posłanka. Jej zdaniem Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się, jakby zostało przeniesione „z jakiejś przeszłości, którą zostawiliśmy za sobą wiele lat temu”.