W rozmowie z "Super Expressem" Przemysław Czarnek przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość "ma ogromne szanse na samodzielne rządy".

- Jeśli nawet decyzją wyborców mielibyśmy nie rządzić sami, to będziemy sprawować władzę z koalicjantem. Jakim? To już decyzje kierownictwa PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele - powiedział.

Zapytany, czy wyobraża sobie koalicję PiS - Konfederacja po jesiennych wyborach parlamentarnych, odpowiedział, że nie wiadomo jeszcze kto znajdzie się na listach Konfederacji do Sejmu.

Z kim PiS może stworzyć koalicję po wyborach?

- Są na pewno politycy w Konfederacji, z którymi nie mamy zasadniczych różnic w poglądach - mówił.

- Myślę, że z wieloma wyborcami Konfederacji pewnie w wielu sprawach i to tych fundamentalnych mamy takie same poglądy. Choć też niejedna sprawa nas różni. Co więcej, ja mam tę satysfakcję, że wiele z tych idei już realizujemy w ramach PiS - kontynuował.