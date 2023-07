Wybitna ekonomistka nie dostanie posady w KE. Bo jest Amerykanką

– Jestem bardzo przywiązany do wzajemności, byłbym za taką konfiguracją, gdybym widział, że Amerykanie zatrudniają europejskiego ekonomistę, aby był w centrum decyzji Białego Domu – powiedział francuski prezydent.

List z wątpliwościami w tej sprawie napisało pięcioro komisarzy – z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Luksemburga. Apelowali, żeby Vestager i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przemyślały ten wybór.

W tej sytuacji amerykańska kandydatka wycofała się z procedury rekrutacyjnej. Uznała, że bez poparcia państw członkowskich nie będzie w stanie w sposób wiarygodny wypełniać swojej roli w Komisji Europejskiej.

Południe kontra Północ

Zamieszanie wokół tej konkretnej procedury rekrutacyjnej nie ma precedensu. Stanowisko głównego ekonomisty w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji to czasowy kontrakt. I choć osoba je piastująca ma wiele do powiedzenia w sprawach konkurencji na unijnym rynku, to jednak ostateczne decyzje podejmuje kolegium komisarzy, na wniosek komisarza ds. konkurencji.

Emocje wokół Amerykanki pokazują nie tylko, jak wrażliwa jest Francja na punkcie paszportu z USA. Na wierzch wychodzą też znane od dawna animozje między komisarzami.

Z jednej strony bardzo prorynkowa i nastawiona na wolną konkurencję Dunka Margrethe Vestager, z drugiej potężny komisarz rynku wewnętrznego Francuz Thierry Breton, lobbujący usilnie na rzecz europejskiego protekcjonizmu w obronie przed USA i Chinami.