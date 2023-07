Komisja Europejska nie dla obywatelki USA. Dlaczego Fiona Scott Morton nie będzie pilnować konkurencji w UE?

Amerykańska kandydatka wycofała się z procedury rekrutacyjnej. Uznała, że bez poparcia państw członkowskich nie będzie w stanie w sposób wiarygodny wypełniać swojej roli w Komisji Europejskiej

Amerykański paszport przeszkadza francuskim mediom

Niestety ma paszport USA i to wywołało natychmiastową furię francuskich mediów. Prawie bez wyjątku skrytykowały one tę decyzję wskazując zarówno na to, że nie ma unijnego paszportu, jak i na fakt, że możemy mieć do czynienia z konfliktem interesów, bo kandydatka doradzała kiedyś amerykańskim koncernom cyfrowym. Temat podchwycili eurodeputowani i trzy największe grupy w Parlamencie Europejskim wyraziły zaniepokojenie nominacją i poprosiły komisarz Vestager o wyjaśnienia. List z wątpliwościami w tej sprawie napisało pięcioro komisarzy, a do krytyków dołączył nawet prezydent Macron. W tej sytuacji amerykańska kandydatka wycofała się z procedury rekrutacyjnej. Uznała, że bez poparcia państw członkowskich nie będzie w stanie w sposób wiarygodny wypełniać swojej roli w Komisji Europejskiej.