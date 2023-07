PSL i Polska 2050 nie wystartują jako koalicja? "Nie popełnimy błędu Lewicy"

Dopytywany o poparcie dla Trzeciej Drogi Kosiniak-Kamysz mówił w środę w RMF FM, że 10-11 procent to "wynik przyzwoity". - Chciałoby się lepszy i będziemy robić wszystko, żeby był lepszy, to jest nasz cel - zadeklarował.

Czytaj więcej Polityka Bosak: Posłowie PiS, PO, PSL i Lewicy zasługują na karę - Zachęcam wyborców do podchodzenia w ten sposób do partii politycznych - proszę karać tych, którzy nie spełnili obietnic - powiedział w Radiu Zet współlider Konfederacji poseł Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy). Ocenił, że im bardziej notowania Konfederacja będą rosły, tym bardziej partia ta będzie atakowana.

Na pytanie o plan B mówił, że realizuje plan A. Prezes PSL zastrzegł, że jeśli pojawią się scenariusze zagrażające temu, że jego formacja przekroczy próg wyborczy, to wtedy podejmowane będą "odpowiednie decyzje". - Ale na razie na dzień dzisiejszy ja czegoś takiego nie widzę - powiedział.

Start polityków Polski 2050 z list PSL?

Czy na razie nie ma mowy o tym, żeby była lista PSL-u, na którą wchodziliby ludzie od Szymona Hołowni? - Nie, bo umówiliśmy się na taki podział, że każdy z nas przygotowuje najlepszych kandydatów - odparł lider ludowców.

Przyznał, że próg wyborczy do Sejmu wynosi dla partii 5 procent, a dla koalicji - 8 procent. - Jeżeli byłoby coś zagrażające, to my błędu Lewicy nie popełnimy - zadeklarował. Dodał, że ostateczna decyzja zapadnie w momencie rejestracji komitetów wyborczych. Kosiniak-Kamysz przekonywał, że dzisiaj sondaże dają Trzeciej Drodze "duże bezpieczeństwo".

W wyborach do Sejmu w 2015 r. KKW Zjednoczona Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy i Partia Zieloni) uzyskał 7,55 proc. głosów. Oznaczało to, że komitet nie przekroczył 8-procentowego progu wyborczego dla koalicji i nie wprowadził kandydatów do Sejmu.