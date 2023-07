Nowy "narkotyk zombie" zbiera śmiertelne żniwo w USA. Biały Dom zapowiada reakcję

Amerykańskie władze federalne zastanawiają się, jak dołączyć ksylazynę do wykazu substancji kontrolowanych i jednocześnie utrzymać uzasadnione dostawy tego środka na potrzeby weterynarii.

W ciągu ok. dwóch miesięcy agencje federalne mają przesłać do Białego Domu plan wdrożenia nowej strategii. Do lutego 2024 r. Biały Dom ma opublikować raport ws. odpowiedzi na zagrożenie związane z narkotykami.

Co to jest ksylazyna?

Ksylazyna to silny środek uspokajający, stosowany od lat u bydła. W ostatnich latach stała się w USA popularna wśród ludzi jako środek odurzający. Od słowa "tranquilizer" (środek uspokajający) nazywana jest "tranq". Ponieważ jej zażycie wywołuje u ludzi charakterystyczne trudności z poruszaniem się oraz trudne do wyleczenia rany na skórze, ksylazyna nazywana jest także "narkotykiem zombie".

Trwają badania, czy ksylazyna powoduje u ludzi uzależnienie oraz zespół abstynencyjny - powiedziała w wywiadzie cytowanym przez NBC News dr Jeanmarie Perrone, dyrektor Wydziału Toksykologii Medycznej w Perelman School of Medicine na Uniwersytecie Pensylwanii. Dodała, że jeśli zespół abstynencyjny w przypadku ksylazyny występuje, to istotne jest, jak go leczyć i jak mu zapobiegać.

Administracja Joe Bidena ogłosiła, że cel zmniejszenia liczby zgonów wywołanych narkotykami "tranq" jest częscią prezydenckiej ogólnokrajowej strategii walki z narkotykami, która załada m.in. kierowanie uzależnionych na terapię. Na spotkaniu z mediami dr Gupta mówił, że sprawa jest pilna, ponieważ "martwych ludzi nie można leczyć".