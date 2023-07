Kokaina w Białym Domu. Donald Trump oskarża Joe Bidena o jej zażywanie

"Czy ktoś naprawdę wierzy, że kokaina znaleziona w Zachodnim Skrzydle Białego Domu, bardzo blisko Gabinetu Owalnego, była na użytek kogoś innego niż Huntera i Joe Bidenów" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Reklama

Donald Trump przegrał walkę o prezydenturę z Joe Bidenem w 2020 roku. Obecnie ubiega się o nominacje Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2024 roku.



"Ale zobaczycie, że Fake News Media wkrótce zaczną mówić, że ilość (kokainy), którą znaleziono jest 'bardzo mała' i że to nie była tak naprawdę kokaina, tylko zwykła aspiryna i historia zniknie" - dodał Trump.

Biały Dom: Gdzie znaleziono kokainę?

Kokaina miała zostać znaleziona niedaleko wejścia do Zachodniego Skrzydła Białego Domu. Jak podają media jest to miejsce, przez które przechodzą uczestnicy wycieczek po Białym Domu. Biały proszek znaleziono niedaleko miejsca, w którym odwiedzający Biały Dom goście są proszeni o pozostawienie telefonów komórkowych przed wejściem do Zachodniego Skrzydła. Wycieczki pojawiają się w Białym Domu zazwyczaj tylko w weekendy.