Dlaczego PSL nie poparł rezolucji PE ws. Polski?

Kosiniak-Kamysz był przy tym pytany dlaczego, w takim razie, europosłowie PSL nie głosowali za rezolucją PE wyrażającą obawę co do uczciwości wyborów w Polsce i wzywającą OBWE do wysłania do Polski pełnej misji obserwacyjnej na wybory.

Czytaj więcej Polityka PE chce wysłania pełnej misji obserwacji wyborów w Polsce przez OBWE Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której domaga się wysłania pełnej misji obserwacji wyborów przez OBWE. "Za" rezolucją zagłosowało 472 posłów PE, przeciw było 136. 16 wstrzymało się od głosu.

- To świadoma decyzja, ponieważ tam na końcu było wpisane, żeby Komisja działała wszystkimi środkami, zabraniem pieniędzy Polsce, a my się z tym nigdy nie zgadzamy. My musimy przypilnować wyborów tutaj w Polsce, nikt za nas tych wyborów nie wygra. Uważam, że nie można tak stawiać sprawy, że ktoś zabierze Polsce pieniądze - odparł.

Rezolucje PE są produktywne dla PiS-u i dla potencjalnej koalicji PiS-u i Konfederacji Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL

- Podpisywanie się pod rezolucją w PE, aby zablokować pieniądze dla Polski, ja się z tym nie zgadzam - dodał, choć przyznał, że praworządność w Polsce "jest ograniczona".



Kosiniak-Kamysz mówił też, że takie rezolucje są "produktywne dla PiS-u i dla potencjalnej koalicji PiS-u i Konfederacji". - Bo oni mają argument: "znów mieszają się w nasze sprawy". My nie będziemy ułatwiać tym, którzy dzisiaj rządzą. Parlament Europejski idzie w ślepą uliczkę, mam poczucie bezsilności PE, który próbuje coś zrobić, ale jest strasznie nieudolny, te rezolucje nic nie dadzą - stwierdził też Kosiniak-Kamysz.