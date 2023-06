Czy Marian Banaś ma dostęp do informacji niejawnych? I tak, i nie

Takie uprawnienie daje mu ustawa o ochronie informacji niejawnych z 2010 r. Jak podkreśla w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” Łukasz Pawelski, rzecznik Izby, „Prezes NIK Marian Banaś posiada uprawnienie do dostępu do krajowych informacji niejawnych z klauzulą »ściśle tajne« włącznie”.

Dostęp do informacji prezesa NIK. Co mówi ustawa

Ustawa wskazuje, że postępowanie przeprowadza się jedynie w przypadku osób kandydujących na takie stanowisko. „Postępowanie takie w stosunku do kandydata na stanowisko Prezesa NIK zostało przez ABW przeprowadzone” – zapewnia Pawelski.

Ustawa wskazuje, że postępowanie przeprowadza się jedynie w przypadku osób kandydujących na takie stanowisko. „Postępowanie takie w stosunku do kandydata na stanowisko Prezesa NIK zostało przez ABW przeprowadzone" – zapewnia Pawelski.

To nie do końca prawda. Marszałek Sejmu – o czym pisała „Rzeczpospolita” – nie poprosił ABW o sprawdzenie Banasia jako kandydata na szefa NIK w 2019 r. On sam, jako wieloletni urzędnik NIK, a potem wiceminister finansów od 2001 r. posiadał poświadczenie bezpieczeństwa do najwyższych klauzul. Ostatnie poświadczenie do dokumentów ściśle tajnych szef ABW wydał Banasiowi na przełomie 2018 i 2019 r. Już wtedy Banasiowie wynajmowali kamienicę osobom o wątpliwej reputacji, a ABW tego nie wykryła.

NIK prowadzi wiele kontroli na materiałach niejawnych – od poziomu „poufne” do „ściśle tajne”. Np. wypadek z rakietą pod Bydgoszczą (raport MON ma klauzule „poufne”). O ostatecznym kształcie wystąpień pokontrolnych decydują członkowie Kolegium NIK, do którego prezes Banaś należy. Gdyby nie miał dostępu, nie mógłby wykonywać swojej funkcji. – Ta sytuacja jest skomplikowana i niejednoznaczna. Banaś jest w ostrym konflikcie z Mariuszem Kamińskim, i to nie służby poprzez certyfikat powinny wyłącznie decydować, kto może piastować najważniejsze funkcje w państwie, ale sądy. Dlatego ustawa specjalnie wyłączyła grupę osób z możliwości czynności sprawdzających ABW – mówi Marek Biernacki, poseł speckomisji w Sejmie i były koordynator ds. służb specjalnych. Co można w tej sytuacji zrobić?

PiS mógł włączyć sąd

– PiS mógł podjąć się nowelizacji ustawy, by w takich przypadkach kierować sprawy do sądów powszechnych. I to one powinny ocenić, czy np. Marian Banaś daje czy nie rękojmię zachowania tajemnicy. Ale tego nie zrobiono – podkreśla Biernacki.