Reuters relacjonuje, że Trump w mediach społecznościowych poinformował, że został wezwany, by stawić się przed sądem federalnym w Miami we wtorek. "JESTEM NIEWINNYM CZŁOWIEKIEM" - napisał na swoim koncie we własnym serwisie społecznościowym, Truth Social.

13 tys. rządowych dokumentów w rezydencji Donalda Trumpa

Rzecznik prokuratora specjalnego, Jacka Smitha, urzędnika Departamentu Sprawiedliwości, który jest odpowiedzialny za śledztwo związane z przechowywaniem przez Donalda Trumpa niejawnych dokumentów zabranych z Białego Domu, odmówił komentarza w tej sprawie.

Według źródła, na które powołuje się Reuters, Trump ma usłyszeć siedem zarzutów w ramach śledztwa federalnego prowadzonego przeciwko niemu.



Akt oskarżenia wobec Trumpa w tej sprawie jest niejawny i nawet sam Trump jeszcze go nie widział. Prawnicy byłego prezydenta zostali poinformowani o siedmiu zarzutach w wezwaniu skierowanym do byłego prezydenta, który ma stawić się przed sądem federalnym.