Sławomir Cenckiewicz ma ogromną wiedzę, uchodzi za jednego z najlepszych ekspertów od wojskowych służb. Do tego – co też jest kluczowe w przypadku nowej komisji – posiada certyfikat ABW do materiałów „ściśle tajnych”, co w tej komisji jest wymogiem. To, siłą rzeczy, ogranicza kandydatów z poselskiego grona – głównie do członków sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych – oni także posiadają dostęp do dokumentów „ściśle tajnych” (inni posłowie maja certyfikat do „tajnych”). Zwłaszcza że czas goni PiS, bo Sejm już za dwa tygodnie ma głosować nad kandydatami do komisji. A ABW w kilka dni nie wyda nikomu nowemu certyfikatu o najwyższej klauzuli.

Czy nową komisję uzupełnią członkowie speckomisji z ramienia PiS? Są w niej Waldemar Andzel, Jarosław Krajewski, Marek Suski i Michał Jach. Żaden nie zdradza, czy otrzymał propozycję.

– Nie chcę tego komentować. Koncentruję się na zarządzaniu strukturami warszawskimi PiS i aktywnością naszych samorządowców w Warszawie oraz planuję kolejne działania Komisji do spraw Służb Specjalnych – mówi nam poseł Krajewski.

Certyfikat dostępu „ściśle tajne” posiada także posłanka PiS Małgorzata Wassermann, w przeszłości szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold, także wymieniana jako kandydatka do nowej komisji. – Nie wypowiadam się na razie w tej sprawie – odpowiada nam posłanka pytana, czy jej proponowano udział.

Według naszych informacji w komisji będą dominować osoby spoza parlamentu.

– Poseł, który by wszedł w skład komisji, zostanie wyłączony z kampanii wyborczej. Tych ról nie da się pogodzić – mówi nam jeden z parlamentarzystów. Jest i inny argument: – W prace komisji „z marszu” są stanie zaangażować się jedynie osoby posiadające już obecnie gigantyczną wiedzę w tematach gazowych czy energetycznych. Inni musieliby przebrnąć przez tony dokumentów – słyszymy. Jak Cenckiewicz czy Naimski.