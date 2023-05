Będzie europejska komisja ds. rosyjskich wpływów? Morawiecki: Nie ma się czego bać

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w poniedziałek oświadczenie, w którym poinformował, że podpisze ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz że skieruje ją w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent oświadczył, że "władze rosyjskie od wielu lat na różny sposób próbowały wpływać na politykę innych krajów" i że kwestia rosyjskich wpływów powinna zostać wyjaśniona "na poziomie europejskim". - Powiedziałem premierowi Morawieckiemu, że twardo musimy się domagać powołania takiej komisji. Zwróciłem się do premiera o to, by postawił tę sprawę na Radzie Europejskiej, aby taka komisja została wspólną decyzją państw członkowskich powołana - powiedział.

O tę sprawę szef rządu został zapytany na konferencji prasowej w Radomiu. - Nie ma Rady Europejskiej, podczas której nie podnosiłbym tego wątku - odparł Mateusz Morawiecki.