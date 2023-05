Orbán ugina się przed Unią. Bez odblokowania funduszy niełatwo będzie przełamać kryzys

Hahn już wcześniej oświadczył, że zapewnienie niezależności sądownictwa pozwoli na uwolnienie nieco ponad 13 mld euro unijnych funduszy dla Węgier. Jednak po głosowaniu wiceprzewodnicząca KE Věra Jourová była bardziej ostrożna.

– To jest ważny krok w dobrym kierunku. Musimy jednak poczekać na wprowadzenie tych przepisów w życie i zbadać dokładnie ich treść – podkreśliła Czeszka.

Niszczenie od lat państwa prawa, a także wsparcie dla Rosji Putina spowodowało, że Orbán ma tragiczną opinię w unijnej centrali. Odbudowa zaufania będzie więc trudna. 24 kwietnia w rezolucji popartej przez chadecką EPP, socjaldemokratyczną S&D, liberalny Renew i Zielonych Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do utrzymania twardej postawy wobec Węgier i niewypłacania im pomocy. Jourová musi wziąć pod uwagę te nastroje.

Apel europarlamentu

Poza niezależnością sądownictwa problemem jest korupcja: za rządów Orbána kraj spadł na 73. pozycję w rankingu Transparency International. W Brukseli żywe pozostają obawy, że unijne subwencje trafią do kieszeni sojuszników Orbána. Do rozwiązania pozostaje kwestia autonomii wyższych uczelni, przez co Węgry zostały wykluczone z wielu unijnych programów współpracy akademickiej. Kolejnym problemem są przepisy, które zdaniem UE dyskryminują osoby z uwagi na ich orientację seksualną. Ekipa Orbána łamie także unijne prawo azylowe. Sama wypłata funduszy strukturalnych jest uzależniona od respektowania Karty praw podstawowych, która jest teraz częścią unijnego prawa. Z kolei środki z funduszu odbudowy po pandemii nie będą uwolnione, dopóki Węgry nie wypełnią 27 tzw. kamieni milowych, w większości poświęconych umocnieniu rządów prawa.

Jednak w starciu z Unią Viktor Orbán nie pozostaje bezbronny. Od lat stosuje strategię wetowania ważnych dla świata zachodniego decyzji, wymuszając istotne ustępstwa. Dziś najbardziej spektakularne jest wstrzymanie akcesji do NATO Szwecji przez Budapeszt i Ankarę. Jednak postawa Węgrów bardzo utrudnia także dalsze zaostrzenie unijnych sankcji wobec Rosji. Aby przełamać węgierski opór, Komisja Europejska może pójść więc na pewne ustępstwa w sprawie wypłaty funduszy pomocowych.