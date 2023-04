PiS poświęca Ukrainę, by uratować elektorat wsi. Pretekst to pestycydy

Alarmujące wyniki pierwszych kontroli zboża z Ukrainy ma wojewoda lubelski. Okazuje się, że co drugi importer zboża technicznego dokonał oszustwa jego przeznaczenia. To oznacza, że sprowadzał zboże techniczne (całkowicie poza kontrolą graniczną), które już po przekroczeniu granicy w Polsce stawało się nie tylko polskie, ale także przeznaczone do konsumpcji lub na pasze. Z powodu bliskości granicy z Ukrainą to ten region najbardziej dotknął masowy import zbóż, które miały iść do Afryki. Na pniu sprzedawano ją chętnym, m.in. firmom rolniczym, które chciały zarobić na niskiej cenie zboża z Ukrainy. Do dziś nie wiadomo, ile zboża trafiło do Polski i ile firm je sprowadziło. – Dopiero zbieramy takie dane – mówił w piątek „Rzeczpospolitej” Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa.

Kontrole zboża zlecone przez lubelskiego wojewodę Lecha Sprawkę rozpoczęły się na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku po naciskach rolników. Objęto nią 23 podmioty. – Do tej pory zakończyły się postępowania dotyczące 16 podmiotów, przy czym w siedmiu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości związane ze zmianą przeznaczenia zboża i stosowne wnioski zostały skierowane do organów ścigania, a w dziewięciu – nie stwierdzono nieprawidłowości. W siedmiu przypadkach kontrole jeszcze nie zostały zakończone – wylicza rzeczniczka wojewody Agnieszka Strzępka. „Ofiarami” taniego zboża technicznego z Ukrainy padli renomowani, krajowi producenci mąki.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, kontrole w kilkuset podmiotach gospodarczych przeprowadzają w całej Polsce inspekcje sanitarne.

Rolnicy nie przerwali protestu przy granicy. Cały czas monitorują, co wjeżdża do Polski i w jakim stanie. – Już po wprowadzeniu rozporządzenia o zakazie pociągi ze zbożem z Ukrainy cały czas wjeżdżają na punkt LHS w Hrubieszowie – mówi nam Paweł Bis, rolnik.

Co więcej, zakaz obejmuje także tranzyt przez Polskę tych towarów. PSL od ubiegłego roku postulował, by wprowadzić kaucję na tranzyt, która byłaby zwracana na granicy, kiedy towar ten opuści Polskę. Okazuje się jednak, że rząd wie, że nie zorganizuje już ani transportu do Afryki, ani silosów w polskich portach.