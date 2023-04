Atomowa opcja zbożowa rządu. „Teraz to Ukrainie i UE będzie musiało zależeć na tym, by sprawę rozwiązać”

Zmiana gry

Kryzys na rynku zbóż – o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” już wielokrotnie – nabrzmiewał od miesięcy. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, zauważają, że pierwszym elementem jego rozwiązania w sensie politycznym była wspomniana wcześniej dymisja ministra rolnictwa. Drugim – zapowiedziane w ubiegłą sobotę i częściowo już zastosowane działania, przede wszystkim pełne embargo na zboże z Ukrainy. – Tak ostre działanie jest konieczne, by zmienić zasady gry. Przede wszystkim przecinamy temat i zerujemy całą sprawę. Były obawy, że działania pośrednie spowodują, iż za kilka tygodni będą potrzebne kolejne i kolejne. Teraz sytuacja jest zupełnie inna niż przed sobotą – mówi jeden z naszych informatorów z Klubu PiS, znający myślenie władz partii. – Co więcej, teraz to Ukrainie i UE będzie musiało zależeć na tym, by sprawę rozwiązać. Tak ostre decyzje były konieczne, by zmienić sytuację negocjacyjną i perspektywę tych rozmów, zwłaszcza strony ukraińskiej. Wcześniej długie negocjacje działały niekorzystnie przede wszystkim po naszej stronie, na wielu polach – dodaje nasz informator.

Co więcej, jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, już w ubiegłym tygodniu podczas spotkania w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki sygnalizował premierowi Ukrainy Denysowi Szmyhalowi o tym, że Polska podejmie bardzo zdecydowane działania w sprawie zboża. Spotkanie w Waszyngtonie zostało zorganizowane na prośbę strony ukraińskiej, ale jak wynika z naszych rozmów, zboże było jednym z ważniejszych wątków. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział już w ubiegłym tygodniu – po rozmowach ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – że w poniedziałek Mykoła Solski odwiedzi Polskę, by rozmawiać o sprawie zboża.

Co dalej?

Politycy partii rządzącej w kuluarach zauważają, że mimo wysiłków wielu ugrupowań na wsi PiS nadal nie ma poważnej konkurencji. – Pierwsze miejsce PiS na wsi jest niezagrożone, ale to nie znaczy, że opozycja nie może podejmować prób podgryzania partii rządzącej w tej grupie. Zwłaszcza że poparcie na wsi już się zmniejszyło względem 2019 i 2020 roku – mówi nam Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. – PiS nie zareagowałoby tak drastycznie, gdyby nie miało poczucia, że na wsi może stracić. Zwłaszcza że jest i AgroUnia protestująca na granicy, jest Konfederacja walcząca o głosy przedsiębiorców rolnych i jest PSL–Koalicja Polska walcząca o głosy na wsi, a o problemach ze zbożem lider PO Donald Tusk mówił już rok temu – mówi nam Traczyk.

Wspominana wcześniej AgroUnia od blisko tygodnia organizuje protest na granicy – w Hrubieszowie. A Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, przekonuje, że żaden problem w rolnictwie nie jest przez PiS rozwiązywany systemowo.

PiS tymczasem wobec opozycji w Sejmie stosuje przesłanie oparte na sytuacji wokół węgla z ubiegłego roku. – Węgiel do Polski trafił, wszyscy przedstawiciele opozycji mówili, że tak się nie stanie, że Polacy będą zamarzać. Dotarł, i tak samo problem zboża zostanie rozwiązany – powiedział w niedzielę na antenie Polsatu Radosław Fogiel, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.