1533 Ustawa z dnia 26 września 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

1532 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

1531 Ustawa z dnia 24 września 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

1530 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego