Zamach PiS na Unię Europejską. Zakaz importu zbóż łamie dwa akty prawne

Druga decyzja to rozporządzenie z 4 czerwca 2022 roku, będące reakcją na agresję Rosji. W tym akcie prawnym na rok znosi się wszystkie środki ochrony handlowej. KE już zaproponowała przedłużenie tego rozporządzenia o kolejny rok.

Polska swoją decyzją o zakazie importu produktów rolnych i żywności łamie oba te akty prawne, bo część produktów z polskiej listy jest zliberalizowana w ramach DCFTA, a część – w ramach antywojennego rozporządzenia. W żadnej z tych spraw Polska nie może działać samodzielnie.

Handel międzynarodowy jest wyłączną kompetencją UE, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą podejmować samodzielnych decyzji dotyczących negocjacji handlowych czy barier handlowych. Z jednego prostego powodu: istnienie rynku wewnętrznego UE. Produkt, który wjedzie do któregokolwiek państwa UE, może swobodnie cyrkulować na terenie 27 państw UE: kontrola dokonywana jest tylko na granicy zewnętrznej UE. Decyzja Warszawy o zakazie wwozu produktów ukraińskich nie tylko przeznaczonych na polski rynek, ale też tranzytu będzie miała automatycznie konsekwencje dla innych państw UE oraz państw trzecich. To tak, jakby Holandia, korzystając z faktu, że ma największy port cargo w UE (Rotterdam), zdecydowała o niewpuszczaniu produktów z określonych krajów. To dlatego w imieniu 27 państw UE politykę handlową prowadzi Komisja Europejska.

Problem Ukrainy

Ale decyzja Polski uderzy przede wszystkim w Ukrainę. Kijów jest wyraźnie zaskoczony obrotem spraw w Polsce, bo wcześniej był konsultowany tylko w sprawie zboża i był gotów jednostronnie ograniczyć możliwość wysyłania tego surowca do Polski. Tymczasem Polska już po tych ustaleniach wprowadza całkowity zakaz importu, i to nie tylko zboża, ale też wielu innych produktów, o których wcześniej nie wspominała.

Premier Szmyhal wysłał list do przewodniczącej KE z apelem o przedłużenie funkcjonowania tzw. korytarzy solidarnościowych, wskazując na ciągłe kłopoty z wywozem produktów rolnych przez porty Morza Czarnego. W ramach porozumienia, któremu patronuje ONZ, Rosjanie częściowo je odblokowali, ale sygnalizują, że ta sytuacja będzie trwała już tylko miesiąc. Wtedy tranzyt przez Polskę okaże się niezbędny.