Kolejne, nowe propozycje programowe i kolejne spotkania z ludźmi, w szybkim tempie – to plan Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej na najbliższe dni. Jak wynika z naszych informacji, po przedstawieniu propozycji „babciowego" (jeden z bardziej rezonujących tematów ostatnich dni kampanii) PO ma wkrótce przedstawiać następne propozycje programowe, które będą adresowane przede wszystkim do kobiet oraz skupione wokół spraw młodych ludzi. To wszystko na Opolszczyźnie. Już w poniedziałek Donald Tusk ma w planach spotkanie otwarte w Strzelcach Opolskich, spotka się też z samorządowcami w Kędzierzynie-Koźlu.

Reklama

Nasi rozmówcy z PO podkreślają, że ujawniany w kolejnych etapach program składa się z kilku elementów. Pierwszy to wspomniane wcześniej propozycje adresowane do konkretnych grup. Drugi – pakiet spraw związany z decentralizacją, deglomeracją i przyznaniem większej władzy oraz wsparcia samorządom. Np. Donald Tusk przy okazji propozycji „Kredytów 0 proc.” zaproponował przeznaczenie 10 mld złotych dla gmin na remonty mieszkań. Te dwa nurty w propozycjach mają powtarzać się też w kolejnych tygodniach i miesiącach. Tusk w ostatnich dniach zapowiedział też, że po wygranych wyborach powstanie Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku.

Z naszych rozmów wynika, że aż do wakacji PO będzie – poza krótkim czasem Wielkanocy – non stop odwiedzać województwa w wypracowanym już formacie. Czyli spotkania otwarte, spotkania z grupami zawodowymi czy społecznymi, rozmowy z samorządowcami. W wakacje format kampanii PO ma się zmienić, a później pozostaną już tylko dwa miesiące finałowego etapu – aż do wyborów, których wszyscy spodziewają się 15 października tego roku (decyzję podejmuje prezydent, ma czas do sierpnia).

Czytaj więcej Komentarze Zuzanna Dąbrowska: „Babciowe” matkom nie wystarczy W kampanii wyborczej padają obietnice – taka jej natura. Ale byłoby dobrze, gdyby każda z nich była przemyślana i odpowiadała społecznym wyzwaniom. Perspektywa wypłaty żywej gotówki dobrze brzmi na wiecach, ale problemu nie rozwiąże.

W ubiegłym tygodniu Tusk w trakcie objazdu Śląska i Zagłębia pojawił się też na Campus Academy – projekcie Rafała Trzaskowskiego i jego środowiska. W trakcie Campusu zarówno Tusk, jak i Trzaskowski ostrzegali przed Konfederacją, która w ostatnich sondażach zwyżkuje i zaczyna osiągać dwucyfrowy wynik. To również temat, który dominował w kuluarach Campusu. – Z TikToka Mentzena młodzi ludzie nie dowiedzą się, jakie ma poglądy. To jego prawdziwe podejście trzeba eksponować – mówił nam w Sosnowcu jeden z ważnych polityków PO.

Reklama

Platforma ostrzega też, że Konfederacja jako potencjalny sojusznik czy koalicjant PiS doprowadzi do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To również ma być jeden z wątków, który często będzie pojawiał się w najbliższych dniach. – To radykalna przybudówka PiS – tak w niedzielę Donald Tusk mówił o Konfederacji. I podkreślił, że zadaniem partii demokratycznych jest między innymi skuteczna walka z takimi właśnie partiami jak Konfederacja.

Tusk w ostatnich dniach stosunkowo łagodnie (na tle poprzedniej retoryki) wyraża się też o konkurentach/sojusznikach z partii opozycyjnych. – Kiedy patrzę na liderów Lewicy, na pana Szymona Hołownię, na pana Kosiniaka-Kamysza, to mam przed oczyma ludzi uczciwych, patriotów, którzy na pewno w najważniejszych sprawach się dogadają – mówił w Katowicach.