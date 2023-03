Z wpisu Hartwich wynika, że protest zostanie przerwany ze względów zdrowotnych.

"Czasem trzeba zrobić jeden krok do tyłu, aby później zrobić dwa do przodu" - podkreśla.

Posłanka zapowiedziała też konferencję prasową uczestników protestu w Sejmie o godzinie 11.



"Odwieszony" 6 marca protest został przerwany w 2018 roku. Uczestnicy protestu przygotowali projekt ustawy i żądali, aby Sejm zajął się nim już na najbliższym posiedzeniu.

Projekt przewiduje podniesienie renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Obecnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł, a minimalne wynagrodzenie - 3 490 zł.

Hartwich, matka niepełnosprawnego Jakuba Hartwicha, organizowała podobne protesty również w 2014 i 2018 roku.

1588,44 zł Tyle wynosi obecnie renta socjalna

W 2018 roku niepełnosprawni spędzili w Sejmie 40 dni, domagając się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w wysokości 500 złotych miesięcznie. Drugim postulatem było zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną. W wyniku protestu przyjęto dwie ustawy - pierwsza podnosiła rentę socjalną z 865,03 zł do 1029,80 zł; druga zakładała wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki medycznej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Mimo że protestujący nie uznali, że to spełnia ich postulaty, protest zawiesili.

Obecnie uczestnicy protestu argumentują, że chcą, aby ich niepełnosprawne dzieci miały środki pozwalające im na samodzielne funkcjonowanie w momencie, gdy zabraknie przy nich rodziców i by nie były skazane w takiej sytuacji na pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

W sondażu SW Research dla rp.pl postulaty protestujących poparło 70,7 proc. respondentów.