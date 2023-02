Ambasadorowie mają wznowić rozmowy w piątek, w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że UE dąży do wprowadzenia nowych środków do 24 lutego.

Reklama

Rozmowy utknęły w kwestii handlu kauczukiem z Rosją. Najnowszy pakiet zakazałby eksportu komponentów do dronów i helikopterów oraz części zamiennych do pojazdów - przedmiotów, które znaleziono na miejscu walk na Ukrainie, a które zostały pominięte w poprzednich pakietach.

"Oświadczenie liderów UE, w przeddzień rosyjskiej agresji na Ukrainę, nad którym aktywnie pracowaliśmy, trafnie wskaże obszary potrzebnych działań, realizując polskie postulaty. Jednocześnie walczymy do końca o jak najtwardsze zapisy 10 pakietu sankcji" - poinformował minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Czytaj więcej Polityka Viktor Orban: W wojnie na Ukrainie nie może być zwycięzcy Premier Węgier Viktor Orban na spotkaniu z członkami koalicji partii parlamentarnych Fidesz-KDNP zapowiedział, że rząd postanowił nie zmieniać swojego stanowiska w sprawie wojny na Ukrainie, ponieważ "w interesie narodowym Węgier jest, aby kraj pozostał poza tą wojną".

Reklama

Po wprowadzeniu zachodnich sankcji w lutym 2022 roku eksport z Europy i USA do Rosji gwałtownie spadł, ale część handlu została przekierowana do byłych państw radzieckich na Kaukazie i w Azji Środkowej. Zachodni eksport do Kirgistanu i Armenii wzrósł dramatycznie, z mniejszym, ale zauważalnym wzrostem do Kazachstanu i Gruzji - wynika z danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zachodni urzędnicy obawiają się, że ten handel jest wysyłany dalej do Rosji, która również odnotowała skok w imporcie z Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich od czasu rozpoczęcia wojny.

Urzędnicy badają teraz każdy przypadek z osobna, jak zapobiec unikaniu sankcji. Na początku tego tygodnia dziesięć krajów UE wezwało do rozprawienia się z rosyjskimi próbami pozyskiwania części wojskowych od firm-przykrywek w krajach sąsiednich, grożąc odcięciem dostępu do rynku UE firmom i osobom zaangażowanym w taki handel.