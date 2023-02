Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 351 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po wizycie w Wielkiej Brytanii Wołodymyr Zełenski odwiedził Paryż i został odznaczony Legią Honorową przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.

Szef polskiego rządu przybył rano do Brukseli, by wziąć udział w dwudniowym nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej. Jednym z tematów rozmów ma być inwazja Rosji na Ukrainę.

Przed rozpoczęciem obrad premier został zapytany, czy - w związku z prośbami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o przekazanie Ukrainie myśliwców - widzi możliwość, by kraje europejskie przekazały Kijowowi część swoich samolotów bojowych.

- Nasze stanowisko jest jednoznaczne - możemy działać tylko i wyłącznie w ramach całej formacji Paktu Północnoatlantyckiego - odparł Mateusz Morawiecki.

- Jeżeli zapadnie taka decyzja, to my nie będziemy tymi pierwszymi, którzy przekażą myśliwce, ale też będziemy na pewno pozytywnie odpowiadać na to - jednak pod warunkiem, podkreślam, że ci, którzy mają tych myśliwców najwięcej, mają najnowocześniejsze myśliwce, będą mogli je przekazać na Ukrainę i tylko w takiej kolejności wyobrażam sobie podejście do tego tematu - oświadczył premier.

- W innej kolejności na pewno Polska nie będzie tutaj w pierwszym szeregu, ponieważ mamy niewystarczającą jeszcze liczbę myśliwców - dlatego właśnie zamówiliśmy nowe F-35 - kontynuował.

- Nasze bezpieczeństwo jest tutaj na pierwszym miejscu, a w tym przypadku nie możemy doprowadzić w najmniejszym stopniu do osłabienia tego zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa - mówił Morawiecki.

- Staramy się wraz z koalicją innych państw, aby Ukraina otrzymała jak najwięcej wsparcia militarnego, jednak robimy to w taki sposób, aby to wsparcie było kierowane przede wszystkim przez innych, ponieważ Polska do tej pory udzieliła pomocy - stwierdził premier.

Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 2 mld dol. Ukraina otrzymała od Polski m.in. ponad 260 czołgów (mówił o tym w Davos prezydent Andrzej Duda), armatohaubice Krab, karabinki Grot, zestawy przeciwlotnicze Piorun czy systemy amunicji krążącej WARMATE. W ubiegłym tygodniu wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa powiedział, że Polska przekazała Ukrainie "bardzo dużo sprzętu".