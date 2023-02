Szafarowicz, student prawa, jest współtwórcą twitterowego profilu "Okiem Młodych" i podobnego na TikToku, które założył wraz z koleżanką z Forum Wiktorią Mielniczek oraz z Kamilem Kaniukiem związanym z Solidarną Polską.

Choć, jak zapewniali założyciele, ich celem było "zerkanie młodym okiem na politykę ostro, aczkolwiek z nutą ironii" i komentowanie jej "zawsze własnym głosem", to działalność skupiła się przede wszystkim na krytyce opozycji i chwaleniu rządu, mimo że twórcy zapewniali o "oddolnej inicjatywie" i braku kontroli polityków którejkolwiek opcji.



Choć "Okiem Młodych" miało być inicjatywa PiS skierowaną do młodych w Internecie, pół roku od założenia konto na TikToku już nie istnieje, a to na Twitterze obserwuje 9,1 tys. osób. Propisowska działalność na profilu, w tym ostatnia gorąca obrona ministra Przemysława Czarnka w aferze Willa+ czy zestawienie wizerunków Hitlera, Merkel i Tuska we wpisie poświęconym rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, spotyka się w komentarzach z falą krytyki.



Od 1 lutego Oskar Szafarowicz prowadzi tę działalność już jako młodszy specjalista ds. promocji w Krajowym Zasobie Nieruchomości.



Celem powstałej w 2017 roku instytucji jest głownie "realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych".

Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. "gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in." - czytamy na tronie KZN.



Działania Szafarowicza jako młodszego specjalisty ds. promocji toczy się głównie na Twitterze i polega na dodawaniu wpisów wychwalających rząd, ze szczególnym uwzględnieniem ministra edukacji.

Na pytanie o to, czy zamieszczanie takich wpisów znalazło się w zakresie obowiązków 22-latka, KZN odpowiedziało dziennikarzowi Wirtualnej Polski: "Oskar Szafarowicz nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, a godziny jego pracy są ruchome, grafik ustalamy na bieżąco w zależności od aktualnych potrzeb. Nieprawdziwa jest zatem Pana teza, jakoby Pan Oskar Szafarowicz w godzinach pracy zajmował się publikowaniem treści będących polityczną propagandą jednego z ugrupowań politycznych, gdyż godziny pracy Pana Oskara nie są Panu znane. Jeśli chodzi o prywatne poglądy naszych pracowników oraz to, czym zajmują się w czasie wolnym od pracy, ingerowanie w tę sferę z całą pewnością nie jest i nie powinno być rolą żadnego pracodawcy".