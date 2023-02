Ponad 40 mln zł wydanych przez resort edukacji i nauki na zakup nieruchomości przez organizacje bliskie obecnej władzy, to temat, który od kilku dni elektryzuje opinię publiczną. W poniedziałek posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas (przeprowadziły kontrolę w MEN) poinformowały, że zwrócą się do NIK i prokuratury o skontrolowanie sposobu wydatkowania pieniędzy w MEN. Na stronie internetowej klubu chcą natomiast umieścić wszystkie informacje dotyczące wyników konkursu o dofinansowaniu projektów infrastrukturalnych, bo minister z tego obowiązku się nie wywiązał.

– My te wszystkie informacje upublicznimy –zapowiedziała podczas konferencji Szumilas. Posłanki poinformowały, że na 45 organizacji, które otrzymały dofinansowanie, aż 14 pochodziło z Lubelszczyzny. W przeszłości Przemysław Czarnek był wojewodą lubelskim.

Rozdawanie pieniędzy według politycznego klucza nie podoba się jednak Polakom. Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że 46,1 proc. ankietowanych „zdecydowanie” zgadza się ze stwierdzeniem, że w wyniku afery „willa+” Przemysław Czarnek powinien stracić stanowisko. A kolejne 9,1 proc. respondentów „raczej” się z takim stwierdzeniem zgadza. Przeciwnego zdania jest 28,7 proc. ankietowanych. W tym twardo przeciwko odwołaniu opowiada się co piąty badany.

Czy Przemysław Czarnek pożegna się więc z posadą? Nic na to nie wskazuje. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki jasno opowiedział się po stronie szefa resortu edukacji. – Podziękowałem panu ministrowi za to, że stara się dbać o sektor pozarządowy. Podkreślam też, że transparentność kryteriów i cele są sprawą kluczową – tłumaczył szef rządu. Również ze strony obozu władzy nie docierają na razie sygnały o planowanej zmianie w fotelu ministra edukacji.

Czytaj więcej Komentarze Marek Kozubal: Program Willa+ kwitnie. PiS buduje sobie zaplecze finansowe Pod pozorem wspierania konserwatywnych organizacji pozarządowych Prawo i Sprawiedliwość buduje sobie finansowe zaplecze na czas przejścia do opozycji. Analogie do uwłaszczenia się komunistycznej nomenklatury na majątku państwowym wydają się oczywiste.

Ale wyniki sondażu pokazują, że wyborcy PiS nie uważają, że „willa+” to powód do odwołania Czarnka. Tylko 14 proc. głosujących na Zjednoczoną Prawicę chce dymisji szefa MEN. A domaga się jej – łącznie – 76 proc. respondentów głosujących na opozycję.

Z kolei wśród wyborców opozycji tylko 11 proc. uważa, że afera willowa nie jest powodem do odwołania ministra. Wśród osób niezdecydowanych na kogo chcą oddać swój głos, 61 proc. ankietowanych, uważa, że należy zdymisjonować obecnego szefa MEN.

W wynikach sondażu można także zauważyć, że im więcej dzieci w rodzinie, tym większa aprobata dla poglądu, że Przemysław Czarnek powinien stracić stanowisko. Jego odwołania domagają się praktycznie wszyscy ankietowani, wychowujący co najmniej troje dzieci. W rodzinach, w których jest dwoje dzieci, za dymisją opowiedziało się 80 proc. ankietowanych. Wśród wychowujących jedynaków – co drugi. Może to być efekt niezadowolenia z sytuacji w oświacie i faktu, że do szkolnej edukacji trzeba dopłacać z własnej kieszeni. Wydatków tych nie osładza też otrzymywanie świadczenia 500+: zdecydowana większość beneficjentów chce zmiany na stanowisku ministra edukacji.

Minister się broni. – Podstawowym kryterium było: nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją – mówił dziennikarzom.