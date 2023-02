„Przeczytajcie, jak polski szowinizm, skierowany nie tylko przeciw Niemcom, ale i przeciw Związkowi Sowieckiemu, szybko się rozwijał i odegrał niemałą rolę w wybuchu II wojny światowej. I dowiedz się, jak 14 milionów Niemców zostało przymusowo wypędzonych z ojczyzny zimą 1944/45 lub torturowanych i zamordowanych w obozach śmierci, takich jak Łambinowice, Jaworzno czy Świętochłowice” – tak swój numer reklamuje niemiecki magazyn „COMPACT-Geschichte”.

Tytuł na okładce brzmi „Przemilczana wina Polski”, a o tym, co w środku, można już przekonać się ze spisu treści. „Niemcy za drutem kolczastym: śmierć w polskich obozach internowania”, „Pobrzękiwanie szabelką z Warszawy: plany wojenne Polski przeciwko Niemcom” czy „Terror wobec mniejszości: nienawiść do Niemców, Żydów i Ukraińców” – to tylko kilka tytułów.

U boku PiS

I to wszystko w piśmie powiązanym z partią Alternatywa dla Niemiec (AfD). Tą samą, z którą PiS zasiada ramię w ramię w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

W zgromadzeniu zasiada 648 członków z 47 państw, przedstawicieli parlamentów krajowych. Tworzą pięć grup, a ta, do której należy m.in. PiS i AfD, nazywa się Grupą Europejskich Konserwatystów i Sojuszem Demokratycznym.

W grupie ważną rolę odgrywa Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS i wiceszef MSZ. Jest szefem polskiej delegacji i byłym wiceprzewodniczącym całego zgromadzenia. Jednocześnie walczy o uzyskanie od Niemiec reparacji wojennych, a i 1 września ub.r. przedstawił raport o stratach Polski.

I tu dochodzi do kolejnego paradoksu, bo „COMPACT-Geschichte” prowadzi ostrą narrację, podważającą sens reparacji. „Rząd w Warszawie domaga się od Niemiec reparacji wojennych w wysokości 1,3 biliona dolarów: astronomicznej sumy, wielokrotnie przekraczającej budżet federalny. Ta kalkulacja całkowicie pomija fakt, że po drugiej wojnie światowej Polska wcieliła już jedną piątą terytorium Rzeszy Niemieckiej z 1937 r., w tym ważne obszary węglowe i przemysłowe na Górnym Śląsku” – wywodzi gazeta.

„Zbadamy sprawę”

– Przeanalizujemy to wydawnictwo – obiecuje Arkadiusz Mularczyk. – Zapoznamy się z tym, co zostało tam przedstawione, i ustalimy, czy rzeczywiście ta gazeta firmowana jest przez AfD. Potem poprosimy polityków z AfD o ustosunkowanie się – dodaje.

Norbert Kleinwächter, wiceprzewodniczący klubu AfD w Bundestagu i członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyjaśnia „Rzeczpospolitej”, że magazyn „Compact” „nie ma nic wspólnego z AfD, ani nie należy do partii, ani nie działa w jej imieniu”. – Wydawca Jürgen Elsässer również nie jest członkiem partii, próbuje jednak wpłynąć na niektórych członków partii. Jego poglądy są niezgodne z poglądami AfD – podkreśla Kleinwächter i dodaje, że jest mu przykro z powodu publikacji.

Jednak z informacji, które ukazywały się w niemieckich mediach, wynika, że „COMPACT” i jego poświęcona historii wersja „COMPACT-Geschichte” nie są związane z partią oficjalnie, ale wspierają ją w jawny sposób. Redaktor naczelny Jürgen Elsässer wielokrotnie pojawiał się na imprezach AfD, a na łamach pisma często wypowiadają się politycy AfD. Zresztą wydaniu numeru, oskarżającego Polskę o wybuch II wojny światowej, towarzyszy nagranie na YouTube, gdzie jednym z rozmówców jest polityczka z AfD.

Czy PiS musi z taką partią być w jednej grupie? – Grupa konserwatystów składa się ze 112 posłów z różnych krajów. W całym zgromadzeniu jest tylko pięć grup politycznych, a krajów członkowskich aż 47. Trudno więc kontrolować wszystkie poglądy czy stanowiska – mówi Mularczyk.

Problem w tym, że aż 67 członków ZP RE nie przynależy do żadnej grupy. Gdy zaś w 2019 r. AfD przystępowała do konserwatystów, PiS mogło zablokować akces, bo grało w grupie wiodącą rolę obok brytyjskich torysów. Z czasem grupa zaczęła się rozrastać, wchłaniając coraz więcej skrajnie prawicowych formacji.

W dodatku w latach 2014–2016 AfD była również w jednej grupie z PiS w Parlamencie Europejskim. – To wpisuje się w szersze działania PiS z ostatnich lat tworzenia międzynarodówki wymierzonej w instytucje europejskiej – mówi Bogdan Klich z KO, senator zasiadający w zgromadzeniu. – Dla mnie jest niewytłumaczalne bycie w jednej frakcji z partią jawnie rewizjonistyczną w stosunku do naszej zachodniej granicy. Z punktu widzenia polskich interesów to strzał w oba kolana – dodaje.

Zauważa, że to nie pierwszy rewizjonistyczny wyskok AfD, bo niektórzy politycy tej partii już wcześniej zasłynęli z wybielania nazizmu.